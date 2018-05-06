Recep İvedik 6 geliyor

Türkiye'de en çok gişe hasılatı elde eden seri olan 'Recep İvedik'in 6. filminin geleceği duyuruldu

Serinin yapımcısı ve aynı zamanda Recep İvedik karakterine hayat veren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Yeni macera geliyor" notuyla yaptığı paylaşımda ‘Recep İvedik 6’nın çekileceğini belirtti.

Yeni filmin yönetmen koltuğunda daha önceki devam halkalarında olduğu gibi bir kez daha Togan Gökbakar oturacak.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar daha önce yaptığı bir açıklamada yeni filmin 2019'un başında vizyona gireceğini söylemişti.

Geçen yıl vizyona giren ‘Recep İvedik 5’i 7,5 milyona yakın kişi seyretmişti. Serinin toplam izleyici sayısı ise 26 milyonu geçti.