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Recep İvedik 5'in çekimlerinden ilk fotoğraf

Şahan Gökbakar'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf...

30 Ağustos 2016 13:51

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'in çekimlerine başlandığını gösteren bir paylaşım yaptı.

Komedyen Şahan Gökbakar önümüzdeki yıl Recep İvedik serilerinin beşinci filmiyle seyircisinin karşısına çıkacağı müjdesini vermişti. Ağustos ayının ilk günlerinde oyuncu seçimlerine başlayan ve bunu sosyal medya hesabından duyuran Şahan Gökbakar ayın son günü de çekimlere başladığının müjdesini Recep İvedik makyajı yapılmış bacaklarını göstererek verdi. Gökbakar bu fotoğrafı; “Değişim başlasın, geliyor” notuyla paylaştı.

Şahan Gökbakar’ın 2008-2014 arası çektiği 4 ‘Recep İvedik’ filmi toplamda 19 milyon 330 bin seyirciye ulaştı ve 164 milyon 480 bin TL hasılat yaptı.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şöyle:

 

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