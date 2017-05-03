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Kültür-Sanat

Recep İvedik 5'i kaç kişi izledi; film ne kadar gişe yaptı?

Türkiye'de sinema tarihinde ilk kez 4 ayda 30 milyon bilet satıldı

03 Mayıs 2017 11:10

Türkiye'de sinema tarihinde ilk kez 4 ayda 30 milyon bilet satılıp, 372 milyon lira hasılat yapıldı. Bu hasılatın yüzde 22’sini tek başına Recep İvedik 5 gerçekleştirdi. Film 7.3 milyon kişiyle 85 milyon lira gişe yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sinemelar 2017 yılına rekorla başladı. Türk sinema tarihinde ilk defa yılın 4 ayında 30 milyon adet bilet satılırken, 372 milyon lira hasılat gerçekleşti. Bu rakam 2016, 24 milyon bilet, 290 milyon TL hasılatta kalmıştı. Sinemalardaki bu artışta Recep İvedik 5’in katkısı ise büyük oldu. Film tek başına 85 milyon liralık ciroya ulaşarak, toplam hasılatın yüzde 22’sini elde etmiş oldu. İlk 4 ayda 126 yeni film gösterime girerken en çok izlenen yabancı yapım ise kısa süre önce gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 8 oldu. Film gişede 32 milyon lira hasılat yaptı.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamına ulaşmak  için tıklayın

 

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