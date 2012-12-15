Recep Akdağ: Türkiye'de kızamık salgını yok!

Türk Tabipleri Birliği'nce dile getirilen kızamık vakaları hakkındaki iddiaları değerlendiren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de kızamık salgını olmadığını, sayıları 100'ü bulan kızamık vakalarının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

Akdağ, Türkiye'de sayıları bazen yüzlere çıkan kızamık vakaları görüldüğünü, bakanlığın aşılama yaş grubunda bulunmayan bu vakaların tümünün yurt dışından gelen virüsle kızamığa yakalandığını bildirdi.

'İnsaf diyesi geliyor insanın'

''İnsaf diyesi geliyor insanın. Bu arkadaşlarımız tıbbı hiç mi bilmiyor. Bu arkadaşlarımız salgının ne anlama geldiğinden hiç mi haberdar değiller'' diyen Akdağ, ''Vakaların arasında sağlıkçıların da bulunduğu''nun anımsatılması üzerine, şunları belirtti:

''Kızamık aşısı belli bir dönemde yapılır. Çocukluk çağında yapılıyor. Biz 10 yıldır buradayız ve son 10 yılda kızamık aşılamalarını mükemmel hale getirebildik. Ondan önceki dönemlerde aşılamada eksikler var. Dolayısıyla yaşı özellikle 20-30 arasındakilerde nadiren de olsa yurt dışı kaynaklı virüs olduğunda bulaşma riski oluyor ama toplumda bunun yayılması, sayılarının binlere, on binlere ulaşması hiç bir zaman mümkün değil.''

'Avrupa'da kızamık vakaları on binleri buluyor'

Sayıları yüzlere varan vakaların artmaması için derhal tedbir aldıklarını ifade eden Akdağ, ''Bunu söyleyen arkadaşlar bilmiyorlar mı ki bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde çok ciddi kızamık salgınları var. On binleri buluyor kızamık vakaları'' şeklinde konuştu.

'Birçok vakanın kaydedilmediğini de biliyoruz'

Türkiye'de AK Parti iktidara gelmeden önce, Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesinde 2 yılda bir kızamık salgınları olduğunu hatırlatan Akdağ, ''Kayıtlı vakalar 20-40 bin arasında değişirdi. Birçok vakanın kaydedilmediğini de biliyoruz.

Neden Kızamığa bağlı SSPE hastalığı bazı bölgelerde o kadar sık görülüyordu ki sayının yüksek oluşundan o dönemlerde sayının yüksek olduğunu da anlayabiliyoruz.

Şimdi 20, 100, 200 vaka görüldüğü için 'Türkiye'de kızamık salgını var' demek bu işleri hiç bilmemek anlamına geliyor'' dedi.