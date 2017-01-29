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Sağlık

Recep Akdağ: Sezaryenin yüzde 70'lere çıkması çılgınlık

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sezeryen doğum ile ilgili değerlendirmede bulundu

29 Ocak 2017 02:42

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sezaryen doğum oranının artmasına ilişkin "Özel sektörde sezaryenlerin yüzde 70'lerin üzerine çıkmış olması, gerçekten bir çılgınlık. Bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi İl Değerlendirme toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'deki sezaryen oranlarının yüzde 70'lerin üzerine çıkmasını “çılgınlık” olarak nitelendirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Kocaeli'de düzenlenen Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi İl Değerlendirme toplantısına katıldı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümlü ve ilçe kaymakamları ve bağlı müdürlük temsilcileri katıldı.

Toplantının sonuç değerlendirmesinde Kocaeli'de artan sezaryen oranlarına yüklenen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Kocaeli'nde de sezaryen oranı yüksek. Özellikle özel sektörde sezaryen olayları var. Bununla mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Hem Kocaelili vatandaşlarımıza hem de Türk halkına bu sezaryen konusunda hamile kadınların, çocuklarının sağlıklarını düşünmeleri gerektiğini ve mecbur kalmadıkça sezaryen tekliflerini kabul etmemeleri gerektiğini öneriyorum. Sadece 'isteğe bağlı sezaryen' diye bir kavramın normal tıp anlayışı içerisinde olmadığını vurgulamak istiyorum. Elbette ihtiyaç olduğunda sezaryen yapılabilir. Ama özel sektörde sezaryenlerin yüzde 70'lerin üzerine çıkmış olması, gerçekten bir çılgınlık. Bunu kabul etmiyoruz. Bununla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

 

 

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