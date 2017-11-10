Recep Akdağ: Sabah 4'lere kadar Narcos dizisini izledim

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, tecrübe kazanmak için Kolombiyalı uyuşturucu kartellerini anlatan Narcos dizisini sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini anlattı.

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Akdağ, İspanya'nın başkenti Madrid'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri' başlıklı toplantıya katıldı.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelenin koordinasyonun da kendisine bağlı olduğunu belirten Akdağ, 'Biraz tecrübe kazanmak için Narcos adlı dizinin 3 sezonunu kısa bir sürede sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini' anlattı.