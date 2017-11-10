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Sağlık

Recep Akdağ: Sabah 4'lere kadar Narcos dizisini izledim

"Biraz tecrübe kazanmak için..."

10 Kasım 2017 12:34

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, tecrübe kazanmak için Kolombiyalı uyuşturucu kartellerini anlatan Narcos dizisini sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini anlattı.

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Akdağ, İspanya'nın başkenti Madrid'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri' başlıklı toplantıya katıldı.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelenin koordinasyonun da kendisine bağlı olduğunu belirten Akdağ, 'Biraz tecrübe kazanmak için Narcos adlı dizinin 3 sezonunu kısa bir sürede sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini' anlattı.

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