Recep Akdağ EHEC'e karşı uyardı: Dışarda salata yemeyin

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 12 ülkeye yayılan EHEC mikrobuna karşı dışarıda salata yenmemesi konusunda uyardı. Akdağ, "Önlem aldık, ama bize de gelebilir. Dışkı yoluyla yayılma ihtimali olan mikrobun özellikle çiğ köftede olma riski olduğunu" belirtti.

Akdağ ile görüşen Deniz Zeyrek'in Radikal'de yayımlanan (8 Haziran 2011) haberi şöyle:









Sağlık Bakanı Recep Akdağ, halkın sağlık hizmetleri konusundaki memnuniyetinin iki katına çıktığını belirtirken, hekimlerin memnuniyetinin de 5 üzerinden 3-3.5 seviyesine yükseldiğini söyledi. Akdağ, salatalıkla yayıldığı düşünülen EHEC mikrobuna karşı da dışarıda salata yenmemesi konusunda uyardı.





Adli memnuniyetsizlik





Bir grup gazeteciyi Erzurum’da ağırlayıp sağlık alanında yaptıklarını anlatan Akdağ, halkın sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin iki katına çıktığını söyledi. Akdağ, bu memnuniyeti başka alanlarla karşılaştırırken, adalet hizmetlerinden memnuniyetin düştüğünü belirtti. Akdağ, “Bunda da uzun tutukluluk süreleri gibi faktörler etkili olmuş. Uzun tutukluluk, sağlıktan mustarip bir insanın tedaviden mahrûm bırakılması gibidir, mahrum bırakırsanız ölür” dedi.

Mesleğe yeni başlamış, sağlık ocağında çalışırken aile hekimi olan genç hekimlerin daha memnun olduğunu iddia eden Akdağ, mutsuz kesimin muayene gelirlerini büyük ölçüde kaybeden eski hekimler olduğunu savundu.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin AKP’nin oylarını nasıl arttırdığına dair bir istatistik olmadığını belirten Akdağ, halkın memnuniyetinin artmasının olumlu etkileyebileceği yorumunu yaptı. Sağlık personelinin yükünün çok fazla olduğunu, bunun giderilmesi gerektiğini belirten Akdağ, “Personel sayısını arttırmak için tıp fakültelerinin aldığı öğrenci sayısını arttırmak lazım. 4 bin 500’den 7 bin 500’e çıkardık. Ama 10 bini geçmesi lazım” dedi.





Çiğköfte de riskli





İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan ve kaynağı belirlenemeyen ‘EHEC’le ilgili soruları da yanıtlayan Akdağ, olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Önlem aldık, ama bize de gelebilir. Özellikle dışkı yoluyla bu mikrobun yayılma riski var. Bu hastalığın özellikle çiğ köftede olma riski var. Salatalık, sebzeler çok iyi şekilde yıkanmalı ve sirkeye yatırılmalı. Bizim kültürümüzde yemekten önce el yıkama vardır. Bunu muhakkak uygulamamız lazım. Dışarıda salata türü yiyeceklere dikkat edilmeli. Mümkünse yenmemeli. ‘E.coli’ diye bilinen en eski mikroplardan biri bu. Antibiyotiğe de direnç gösteriyor. Kanlı ishal yapan bir mikrop. Ağır seyreden bir hastalık.”





7.5 kilo verdi





Obeziteye karşı daha önce kampanya başlatan Akdağ, toplam 7.5 kilo verdiğini açıkladı. Akdağ, “6 kilo daha vereceğim. 70 kiloya düşeceğim. Az yiyerek kilo veriyorum. Akşamları sadece bir tas çorba içip, yoğurt yiyorum” dedi.