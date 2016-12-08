T24 LogoT24 Logo
Spor

Real Madrid'in liderlik hayaline Emre Mor engeli

Real Madrid son dakikalarına 2-1 önde girdiği Borussia Dortmund maçında, Emre Mor'un kaptığı topta yediği golle 2-2 berabere kaldı

08 Aralık 2016 13:34

Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Mor, Real Madrid maçının 88. dakikasında topu kapıp pasını verdi, pozisyon golle sonuçlanınca İspanyol devi grup liderliğinden oldu.

F Grubu'nda 6. ve son haftaya lider giren Dortmund, sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kalarak, grup maçlarını zirvede tamamlamayı başardı. Bu başarıda başrolü oynayan isim ise Emre Mor oldu.

Dortmund'daki karşılamaya hızlı başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın 28. ve 53. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. 60'ta Pierre-Emerick Abumeyang, skoru 2-1'e getiren bu golü attı. Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken, 61. dakikada oyuna giren Emre Mor sahneye çıktı.


88. dakikada Borussia Dortmund ceza alanının sol kanadından atak geliştiren Marcelo ile ikili mücadeleye giren Emre Mor, rakibinden topu kaptı ve hızla atağa kalktı.

Genç oyuncu yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra boşa çıkan Aubameyang'ın koşu yoluna yaklaşık 40 metreye mükemmel bir pas attı.

Aubameyang, Emre'den aldığı topu ceza alanına koşu yapan Marco Reus'un önüne attı ve bu oyuncu da kaleciyi avlamayı başardı. Bu gol karşılaşmanın 2-2 bitmesini sağlamakla kalmadı, grubun kaderini de belirledi.

 

Dortmund zirveyi bırakmadı

 

Real Madrid maçı 2-1 kazansaydı 14 puanla grubu lider bitirecek, Dortmund ise 13 puanda kalacaktı.

Ancak, Alman ekibi aldığı bu beraberlikle grubu 14 puanla zirvede tamamladı. Real Madrid ise 12 puanla ikinci sırada kaldı.

ETİKETLER

Real MadridBorussia DortmundŞampiyonlar LigiEmre Mor

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

Devler Ligi'nde grup aşamaları 6. hafta maçlarının ardından sona erdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24