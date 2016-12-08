Real Madrid'in liderlik hayaline Emre Mor engeli

Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Mor, Real Madrid maçının 88. dakikasında topu kapıp pasını verdi, pozisyon golle sonuçlanınca İspanyol devi grup liderliğinden oldu.

F Grubu'nda 6. ve son haftaya lider giren Dortmund, sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kalarak, grup maçlarını zirvede tamamlamayı başardı. Bu başarıda başrolü oynayan isim ise Emre Mor oldu.

Dortmund'daki karşılamaya hızlı başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın 28. ve 53. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. 60'ta Pierre-Emerick Abumeyang, skoru 2-1'e getiren bu golü attı. Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken, 61. dakikada oyuna giren Emre Mor sahneye çıktı.



88. dakikada Borussia Dortmund ceza alanının sol kanadından atak geliştiren Marcelo ile ikili mücadeleye giren Emre Mor, rakibinden topu kaptı ve hızla atağa kalktı.

Genç oyuncu yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra boşa çıkan Aubameyang'ın koşu yoluna yaklaşık 40 metreye mükemmel bir pas attı.



Aubameyang, Emre'den aldığı topu ceza alanına koşu yapan Marco Reus'un önüne attı ve bu oyuncu da kaleciyi avlamayı başardı. Bu gol karşılaşmanın 2-2 bitmesini sağlamakla kalmadı, grubun kaderini de belirledi.

Dortmund zirveyi bırakmadı

Real Madrid maçı 2-1 kazansaydı 14 puanla grubu lider bitirecek, Dortmund ise 13 puanda kalacaktı.



Ancak, Alman ekibi aldığı bu beraberlikle grubu 14 puanla zirvede tamamladı. Real Madrid ise 12 puanla ikinci sırada kaldı.