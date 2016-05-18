"Real Madrid'in diktatör Franco döneminde kazandığı 5 Avrupa Kupası geri alınsın"

İspanya'da başlatılan sivil bir girişimle Real Madrid'in, diktatör Franco döneminde kazandığı 5 Avrupa kupasının geri alınması talebiyle UEFA'ya 37 binden fazla imza gönderildi. UEFA'ya resmi bir başvuru yapmak için ise 25 bin imza gerekli.

Sportif Adalet örgütünün öncülüğünde change.org’ta başlatılan imza kampanyasında Real Madrid'in 1956-1960 yıllarında kazandığı 5 Avrupa kupasının "spor değerlerine ve demokrasiye uymadığını" savunuldu.

Change.org sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Spor ve demokrasinin temsil ettiği değerler adına, Real Madrid Kulübünün 1955-1956 ve 1959-1960 sezonları arasında art arda kazandığı 5 Avrupa kupasının hemen geri alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca 1965-1966 sezonunda elde edilen kupanın da bilinen UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığının kurumsal olarak tanınmasını istiyoruz." denildi.

İspanyol basını: UEFA başvuruyu değerlendirmeye almaz

Bu arada İspanyol basını, toplanan imzalara ve başlatılan girişime rağmen UEFA'nın söz konusu başvuruyu hiçbir şekilde değerlendirmeye almasının beklenmediğini yazdı.

Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi organizasyonunu 10 kezle en çok kazanan takım Real Madrid, 28 Mayıs'ta da bu kupada final oynayacak.