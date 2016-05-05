Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu; Atletico Madrid - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in finaldeki rakibi belli oldu. Manchester City'i 1-0'la geçen Real Madrid Devler Ligi'nde ikinci finalist oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Manchester City'i 1-0 yenen Real Madrid, finale adını yazdırdı. Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk dakikadan itibaren golü aramaya başladı. Rakibine göre daha baskılı bir futbol oynayan ev sahibi takım, art arda hücuma çıksa da kale önünde tehlikeli olmaya başaramadı. 20. dakikada Gareth Bale'in sağ kanattan ceza sahası içine doğru yaptığı sert ortada ters bir vuruş yapan Manchester City'nin defans oyuncusu Fernando, topu kendi kalesine gönderdi.

Real Madrid 1-0 öne geçtikten sonra oyun düzenini korumaya devam ederken, Manchester City ise uzun paslarla kontra atağa çıkıp beraberlik golü bulmaya çalıştı.

Fernandinho ve Jesus Navas ile iki önemli pozisyon yakalayan İngiliz takımı, bunları değerlendiremedi. Manchester City'ye göre daha üstün bir futbol sergileyen ve oyunu kontrolü altında tutmayı başaran Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester City'de defans oyuncusu Kompany 9. dakikada sakatlanarak yerini Mangala'ya bıraktı.

İkinci yarı her iki takım da atak futbolunu sürdürürken, temposu çok yüksek bir 45 dakika oynandı. 63. dakikada Cristiano Ronaldo'nun yarattığı tehlikeden bir dakika sonrasında kullanılan köşe vuruşunda Bale'in kafasında top, üst direğe çarptı. Dönen topu Manchester City savunması uzaklaştırdı. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Manchester City, özellikle Kun Agüero ile Real Madrid kalesinde tehlikeli olmaya çalışsa da kaleci Navas'ı geçemedi.

Real Madrid, maçı 1-0 kazanarak finale kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 14. kez finale çıkan Real Madrid'in rakibi, Bayern Münih'i eleyen Atletico Madrid olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez bir Madrid derbisi oynanacak. 2014'teki finali 4-1 kazanan Real Madrid, 10. kez kupayı kaldırmıştı.

Final maçı, 28 Mayıs'ta İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda yapılacak.