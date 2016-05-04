Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti belli oldu

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım Atletico Madrid oldu. Atletico Madrid, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih'e Almanya'da 2-1 yenilmesine rağmen deplasmanda attığı golün avantajı ile finale çıktı.

Kupanın en büyük favorisi Barcelona'nın ardından, hafta sonunda yeniden Almanya'da şampiyon olması beklenen Bayern Münih'i de eleyen Atletico Madrid böylece son üç yılda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak.

Sezon sonunda Bayern Münih'den ayrılıp Manchester City'nin başına geçecek Pep Guardiola ise böylece üst üste üçüncü kez İspanyol takımlarına yarı finalde elenmiş oldu.

Cüneyt Çakır yönetti

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Bayern Münih-Atletico Madrid maçı son saniyesine dek heyecan doluydu.

Bayern Münih ilk yarıda adeta tek kale oynadı, Xabi Alonso'nun 31. dakikada frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Alman ekibi ilk yarıda Thomas Müller'in ayağından bir de penaltı kaçırdı.

İkinci yarıya biraz daha ofansif bir anlayışla başlayan Atletico Madrid, 53. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle beraberliği sağladı.

Bu durumda Bayern Münih'e finale çıkması iki gol gerekiyordu. Bayern bu gollerden ilkini 74. dakikada Robert Lewandowski'yle buldu. Ancak Bayern kendisine gereken üçüncü golü atamayınca, Atletico Madrid finale çıktı.

Arjantinli teknik direktör Diego Simeone yönetiminde yine çok başarılı bir sezon geçiren Atletico Madrid La Liga'da da bitime iki hafta kala Barcelona'nın averajla gerisinde ikinci sırada. Atletico Madrid iki sezon önce de Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış, ezeli rakibi Real Madrid'e son dakikasına kadar önde götürdüğü finalde uzatmada 4-1 yenilmişti.

Rakibi Real Madrid ya da Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist bu akşam belli olacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak maçta Real Madrid ile Manchester City karşılaşacak. Geçen hafta İngiltere'de oynanan ilk maç 0-0 bitmişti.

Şampiyonlar Ligi'nin finali ise 28 Mayıs Cumartesi günü Milano'nun ünlü San Siro Stadyumu'nda oynanacak.