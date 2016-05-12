Real Madrid üst üste 4. kez en değerli kulüp oldu

Forbes dergisinin araştırmasına göre 3.64 milyar dolar değere sahip İspanyol Real Madrid, üst üste 4. kez en değerli futbol kulübü oldu.

Real Madrid'i 3,54 milyar dolar piyasa değerine sahip diğer bir İspanya temsilcisi Barcelona takip etti. İngiltere'den Manchester United, 3,31 milyar dolar değeriyle listede üçüncü sırayı aldı.

Real Madrid ayrıca 694 milyon dolarla en fazla yıllık gelir elde eden kulüp oldu. Madrid ekibini 675 milyon dolar gelirle Barcelona, 625 milyon dolar kazançla Manchester United takip etti.

West Ham United en çok büyüyen kulüp

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, piyasa değerini bir önceki yıla göre yüzde 76 yükselterek 542 milyon dolara çıkardı ve en fazla büyüyen futbol kulübü olmayı başardı.

İlk 3'te İngiltere temsilcilerinin yer aldığı söz konusu sıralamada West Ham United'ı değerini (1,01 milyar) yüzde 69 artıran Tottenham ve değerini yüzde 58 yükselterek 1,54 milyar dolara çıkaran Liverpool izledi.