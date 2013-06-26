Real Madrid, Ancelotti'yle 3 yıllığına anlaştı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris St. Germain'in eski teknik direktörü Ancelotti'nin, Real Madrid'le 30 Haziran 2016'ya kadar anlaşma imzaladığı belirtildi.

Ancelotti'nin teknik direktörlük kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 İntertoto Kupası, 3 Lig Kupası (İtalya, İngiltere ve Fransa), 1 İngiltere Kupası ve 1 İtalya Kupası var.

Ancelotti, bugün yerel saatle 14:00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda basın karşısına çıkacak.

Carlo Michelangelo Ancelotti'nin kariyeri:

10 Haziran 1959'da İtalya'nın Reggiolo kentinde mütevazi bir ailede (anne ve babası çiftçiydi) dünyaya gelen Carlo Ancelotti, profesyonel futbolculuk kariyerine 1974'de Parma'da başladı.

Başarılı bir ortasaha oyuncusu olan Ancelotti 1979'da Roma'ya transfer oldu ve 1992 senesinde futbolu bırakana kadar beş sezon Milan'ın formasını giydi.

1992 yılında İtalyan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak teknik direktörlüğe adımını atan İtalyan hoca, Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea ve PSG'den sonra dünyanın en iyi kulüplerinden biri olarak gösterilen Real Madrid'i çalıştıracak.