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Spor

Obi Mikel transferinde gözler Mourinho’da

Rotasını Chelsea forması giyen Obi Mikel’e çeviren Galatasaray, Nijeryalı ön libero için çalışmalarını sürdürüyor

09 Haziran 2013 12:07

Galatasaray’ın Obi Mikel’le ilgilendiğini doğrulayan menajer Shittu, Jose Mourinho’nun Nijeryalı yıldızla yapacağı görüşmeden sonra transferin netlik kazanacağını açıkladı.

Fatih Terim’in takımda kalmasını istediği Felipe Melo’nun bonservisi konusunda Juventus’la anlaşamayınca rotasını Chelsea forması giyen Obi Mikel’e çeviren Galatasaray, Nijeryalı ön libero için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz ekibiyle 2017’ye kadar sözleşmesi bulunan Obi Mikel’in transferindeki kilit ismin Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki başarılı oyuncunun menajeri John Shittu, Galatasaray’ın, Mikel’le ilgilendiğini doğruladı.

Eurosport’a konuşan menajer Shittu, “Galatasaray, Mikel ile ilgileniyor. Londra’da olduklarını biliyorum. Oyuncu, Chelsea ile olan sözleşmesini yeni uzattı ve bu yüzden söz hakkı Chelsea’nin. Mourinho’nun Londra’ya geldiğinde takımdan birkaç futbolcu ile gelecekleri hakkında konuşacağını biliyoruz. Bu futbolculardan birisi de Mikel. Mourinho’nun planları arasında yer alıp almadığını ancak o zaman anlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Transferde her şeyin mümkün olabileceğine dikkat çeken John Shittu, iyi bir teklif gelmesi halinde Obi Mikel’in, Chelsea’den ayrılabileceğini sözlerine ekledi.

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