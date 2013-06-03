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Spor

Ronaldo'nun transfer rekoru kırılıyor mu?

İngiliz gazetesi Sunday Times'ın iddiasına göre Real Madrid Gareth Bale'e 85 milyon Sterlinlik rekor bir transfer parası teklif edecek

03 Haziran 2013 12:51

Real Madrid, Tottenham Hotspur'un Galli oyuncusu Gareth Bale için 85 milyon Sterlinlik rekor bir transfer parası teklif etmeye hazırlanıyor. Real Madrid başkası Cristiano Ronaldo için verdiği 80 milyon Sterlinlik rekor transfer ücretinden 5 milyon Sterlin fazlasını gözden çıkardı.

Sunday Times gazetesinin haberine göre, Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in transfer edeceği futbolcuların başında Gareth Bale geliyor. Kulüp Bale için 2009 yılında Manchester'den transfer etmek için kulübünün Cristiano Ronaldo için verdiği 80 milyon Sterlinlik rekor transfer ücretinden 5 milyon Sterlin daha fazlasını gözden çıkarıyor.

skorer.milliyet.com'da yer alan iddialara göre Perez, ikinci bir transfer olarak Liverpool'da oynayan Uruguaylı forvet oyuncusu Luis Suarez'i düşünüyor. Bale ve Suarez'in geçen sezon Premier Lig'de 44 gol attıklarına dikkat çekildi.

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