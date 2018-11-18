Raylara düşen kadın nedeniyle metro seferleri durduruldu

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen bir kadın yaralandı. Trenle peron arasına sıkışan kadın görevliler tarafından kurtarıldı. Olay nedeniyle bir süre seferler yapılamadı.

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı Zeytinburnu istasyonunda, perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen kadın, ağır yaralandı.

Trenle peron arasında sıkışan kadın, istasyonda bulunan görevliler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımına kapatıldığı açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Zeytinburnu İstasyonu’nda yolcu alımına başlanırken seferler normale döndü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.