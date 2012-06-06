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Yaşam

Bilimkurgu edebiyatının ustası Ray Bradbury hayatını kaybetti

Bilimkurgu edebiyatının büyük isimlerinden Ray Bradbury 91 yaşında Los Angeles'ta yaşama veda etti

06 Haziran 2012 23:09

'Fahrenheit 451', 'The Martian Chronicles' gibi başyapıtlara imza atan Ray Bradbury, 91 yaşında yaşama veda etti.

'Something Wicked This Way Comes', 'Fahrenheit 451', ''The Martian Chronicles' gibi romanları ile tanınan Bradbury, 20’den fazla tiyatro oyunu, senaryo kaleme aldı ve 400’ün üzerinde öyküye imza attı.
 
22 Ağustos 1920 tarihinde, Illinois'te dünyaya gelen Bradbury, gençlik yıllarının çoğunu Waukegan’da bulunan Carnegie Kütüphanesi’nde geçirdi.
 
1938 yılından itibaren yazdığı öyküleri fanzinlere satarak para kazanmaya başlayan Bradbury, Los Angeles Bilimkurgu Cemiyeti’ne katılarak Robert A. Heinlein, Fredric Brown ve Jack Williamson gibi ustalarla tanıştı.
 
İlk kitabını 20 yaşında yayımlatan Bradbury, edebiyat tarihine damgasını vuran eserlere imza attı. Özellikle distopik ve belirsiz bir geleceği anlattığı başyapıtı 'Fahrenheit 451' ile bilimkurgunun 'gerçek'liğine dair en önemli örneklerden birini vererek ölümsüzleşti.
 
1947 yılında Marguerite McClure ile evlenen Bradbury bu evlilikten 4 kız çocuğu sahibi oldu.
 
Bradbury'nin Türkçede yayımlanmış kitapları şöyle: Yakma Zevki (İthaki - 2012), Şimdi ve Daima (İthaki - 2010), Fahrenheit 451 (2009 - Epsilon), Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Yana (İthaki - 2000), Mars Yıllıkları (İthaki - 2000), Deliler Mezarlığı Bir Başka İki Şehrin Hikayesi (Nisan - 1992).

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