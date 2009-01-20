Rasim Öztekin yoğun bakımda

Ünlü tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin, ‘nefes darlığı’ şikâyetiyle yoğun bakıma kaldırıldı.



Yapılan tetkikler sonucu Öztekin’e ‘akciğer enfeksiyonu’ teşhisi konuldu. Öztekin bir hafta hastanede kalacak. Alınan bilgiye göre, ‘nefes darlığı’ şikayeti artan Öztekin, dün Siyami Ersek Kalp ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha önce kalp damarlarına ‘stent’ takıldığı öğrenilen Öztekin’e müdahalede bulunuldu. Doç. Dr. Gülşah Tayyareci’nin muayene ettiği tiyatrocuya ‘akciğer enfeksiyonu’ teşhisi konuldu. Bugün yoğun bakım ünitesinden çıkarılması beklenen Öztekin, bir hafta gözetim altında tutulacak.