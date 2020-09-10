Rasim Öztekin, kavuk teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak

Tiyatro sanatçısı Rasim Öztakin, 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Şevket Çoruh'a teslim edeceği kavuğun töreninde elde edilecek bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Öztekin, "Kavuğu 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir törenle Şevket Çoruh’a teslim edeceğim. İBB’nin desteği ile gerçekleştirilecek gecenin bilet gelirlerini ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.