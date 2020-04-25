Rasim Öztekin, İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu bu yıl devredecek

Rasim Öztekin, Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu bu sene devredeceğini açıkladı. Kavuğunu, daha önce Ferhan Şensoy'dan devralan Öztekin, " Kavuğu aldım ama kalbimdeki rahatsızlığımdan dolayı, doktorlar canlı performansı yasakladı bana. Bu nedenledir ki kavuğu bu sene genç bir arkadaşa devredeceğim. İsimler var, yakın zamanda olacak" dedi.

Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında bu hafta Rasim Öztekin'i konuk edecek. Programa ilişkin açıklamaya göre, işini severek yapmanın öneminden bahseden Rasim Öztekin, "Ben işime meslek olarak değil, hobi olarak bakıyorum. Hep oyun oynuyorum. Benim en büyük şansım hobimle para kazanıyorum." ifadesini kullandı.