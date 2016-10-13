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Rasim Ozan Kütahyalı’dan Serdar Ortaç taklidi!

Beyaz Futbol yorumcularının oynadığı ‘Adam mısın!’ filmi kasımda vizyona giriyor

13 Ekim 2016 22:07

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ve eşi Nagehan Alçı, 'Adam mısın!' adlı sinema filminde yer aldı. Filmde şarkıcı Serdar Ortaç'ın taklidini yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen video, en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Film kasımda vizyonda

Futbol yorumcuları Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, oyuncu oldu. Tatile çıkan 'Beyaz Futbol' ekibinin maceralarını anlatan ‘Adam mısın!’ adlı film kasımda vizyona girecek.

Filmin hareketli sahnelerinden birinde, Ahmet Çakar ‘Mario’, Sinan Engin ‘samuray’, Rasim Ozan Kütahyalı ‘vampir’, Abdülkerim Durmaz ‘Azrail’, Ertem Şener ise ‘sünnet çocuğu’ olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Cihat Zembat ve Volkan Serdar Yıldız’ın yazdığı, yapımcılığını Cihat Zembat ve Suat Küçükaydın’ın yaptığı, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği Filmhane imzalı film, 18 Kasım’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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