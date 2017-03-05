Medya
Rasim Ozan Kütahyalı'dan "Bir gün şerefinle yaşa" diyen albay Ali Türkşen'e: Meczup, şerefsiz hain!
"Avrupa Türkleri EVET için ayaklanmış durumda"
Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Balyoz davasından hapis yatan eski SAT komandosu Ali Türkşen'in "ROK, hayatında bir gün şerefinle yaşa dişimi kıracağım.Allah ıslah etsin diyeceğim,Allah da ümidini kesti senden.Uzaylı ROK." yorumuna ilişkin "Meczup, şerefsiz hain!" sözleriyle yanıt verdi.
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