Rasim Ozan Kütahyalı: YÖK Başkanı Saraç'ın eşi ve çocukları, Fatih Saraç, Emin Saraç ve aileleri Koronavirüs'e yakalandı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın eşi ve iki oğlunun, eski HaberTürk Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Fatih Saraç ve ailelerinin Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 konusunda aşırı dikkatli olmak şart. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın eşi ve iki oğlu da Koronavirüs'e yakalandılar. Kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Saraç ile eşi ve üç oğlu da yakalandı. İslam alimi Emin Saraç Hoca ve eşi, yani Fatih ve Yekta Saraç’ın annesi de yakalandı." ifadesini kullandı.