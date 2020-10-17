Rasim Ozan Kütahyalı: Tayyip Bey babacan bir ağabey figürü oldu Markar için, Markar da Erdoğan’ın yoluna baş koymuştu

Rasim Ozan Kütahyalı, mide kanseri tedavisi gören AKP İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi Markar Esayan'ın ölümü üzerine kaleme aldığı yazısında Taraf gazetesinde yazdıkları dönemki anılarını aktardı. Yazısında Esayan ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bağa da değinen Kütahyalı, Esayan'ın Erdoğan karakterinde tam aradığı şeyi bulduğunu ifade ederek, "Tayyip Bey müthiş babacan ve sahip çıkan bir ağabey figürü oldu Markar için" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP İstanbul Milletvekili, MKYK üyesiMarkar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 51 yaşındaki Eseyan'a bir süredir mide kanseri tedavisi görüyordu. Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, bugünkü yazısında Taraf gazetesinde yazdığı dönem Esayan'ın gazetenin üçüncü adamı olduğunu yazdı.

Esayan'ın inançlı bir Hıristiyan olduğundan bahseden Kütahyalı, "Sadece nüfus cüzdanında Hıristiyan yazan seküler agnostik bir Ermeni değildi. Ben Markar’ı tanıdığımdan beri öyleydi. Yıllar içinde dindarlık dozu daha da arttı. Hatta yer yer mistik Hıristiyan bir bakışı vardı hayata" ifadelerini kullandı.

7 Haziran 2015’e giderken Esayan'ın siyasete atıldığından bahseden Kütahyalı, "AK Parti içinde çalışkan ve çok gayretli bir portre çizdi" dedi. Kütahyalı yazısında şunları kaydetti:

“Markar sevdiği ve bağlı olduğu insandan babacan ve sahip çıkan bir tavır bekleyen bir karaktere sahipti benim tahlilime göre. Etyen Mahçupyan ile Agos’ta, sonrasında da Ahmet Altan ile o bağlamda hayal kırıklığına uğramıştı. Bir tip duygusal yıkım yaşamıştı. Fakat Başkan Recep Tayyip Erdoğan karakterinde tam aradığı şeyi bulmuştu. Tayyip Bey müthiş babacan ve sahip çıkan bir ağabey figürü oldu Markar için.

Markar da Başkan Erdoğan’a yürekten bağlı bir kardeşi olmuştu. Erdoğan’ın yoluna baş koymuştu artık. Nehir yatağını bulmuştu. Tayyip Bey’in Markar’ı uğurladığı dünkü mesajını da bu bağlamda görmek gerekir.

51 Yaşında çok gençken kaybettiğimiz Markar’ı hep o gülen yüzüyle ve radyofonik güzel sesiyle hatırlayacağım.”

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TIKLAYIN - Erdoğan'dan Markar Esayan için başsağlığı mesajı