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Erdoğan'dan Markar Esayan için başsağlığı mesajı

16 Ekim 2020 20:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."

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