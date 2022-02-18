Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 'Tarkan'ın klibi ve sözleri sosyal medyada tartışılan ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak, ''Son iki senedir iktidar medyası, Tarkan'ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan'ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı Tarkan rejime dehşet hizmet etti'' değerlendirmesini yaptı.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Son 2 senedir iktidar medyası, Tarkan’ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan’ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir.''ifadesini kullandı.

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