Dilbilimci Hepçilingirler'den Tarkan'a "Geççek' tepkisi: İlgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba

Dilbilimci, yazar Feyza Hepçilingirler, Tarkan'ın yeni şarkısının isminin "Geççek" olmasıyla ilgili olarak, "Bunları şirinlik, hoşluk olsun diye yapıyorlar ama inan çok tehlikeli. Güzelliğin, hoşluğun, ilgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba" dedi.

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Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan dilbilimci Hepçilingirler, Tarkan'ın yeni şarkısının ismini Türkçe'nin doğru kullanılmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

"Yani ‘Geççek’ diye şarkı adı olmaz. O olsa olsa ‘geçecek’tir" diyen Hepçilingirler şöyle devam etti:

"Dili bozarak dikkat çekmek elbette mümkün ama bu dildeki yozlaşmaya çok ciddi ve tehlikeli bir kapı açıyor. Üstelik de toplumun gözü önünde olan kişiler bunu yaptığında geçerlilik de sağlanmış oluyor. Birçok kişi özellikle de gençler ‘O yapmışsa ben de kullanabilirim’ diyerek aynı yanlışı devam ettiriyor. Zaten bugün gelinen noktada nasıl yazacağımızı dahi bilmez bir durumdayız. Böyle devam ederse de yeni kuşaklar için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Dili bozarak orijinallik yaratılamaz. İnsanların önce kullandıkları dile saygılı olması gerekir. Bu saygıyı da toplumun gözü önünde olan popüler kişilerden beklemek bizim hakkımızdır.”