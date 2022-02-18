Nagehan Alçı: Tarkan, bilmeden Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Tarkan'ın "Geççek" şarkısına ilişkin olarak, "Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış" yorumunu yaptı.

Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek"in sözleri ve klibi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Alçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarkan’ın 'Geççek' klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış, RTE’den kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden RTE çatısı altında toplama işlevinde bir şarkıya imza atmış. 'Geççek' şarkısını Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 öncesi muazzam kalabalık olan İstanbul ve İzmir mitinglerine benzettim. Bu iki miting de Tayyip Erdoğan’ın oyunu artırmıştı. 'Geççek' Cumhur ittifakı tabanında aynı etkiyi yaratacak bir klip." ifadesini kullandı.

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