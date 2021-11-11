Rasim Ozan Kütahyalı: Sadık Albayrak’ın ifadeleri AK Parti içine verilmiş mesajlar değildir, bu yorum gerçekliğe aykırı olur

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'la ilgili paylaşımlarının kimi çevrelerce yanlış ve maksatlı speküle edildiğini belirtti. Kütahyalı, "Dün burada yazdıklarımın kimi çevrelerce yanlış ve maksatlı speküle edildiğini görüyorum. Sadık Albayrak’ın ifadeleri AK Parti içine verilmiş mesajlar değildir. Bu yorum gerçekliğe aykırı olur. Dolayısıyla o 1 saatlik konuşmadan biraz daha detay vereceğim ki olay anlaşılsın." paylaşımını yaptı.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadık Albayrak “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” derken halen Türkiye içinde aktif olan Tuskon sermayedarlarından, yani Pensilvanya Hempalarından bahsetti bana o konuşmada. Berat Albayrak’a ilk günden beri düşmanlık edenlere dair çok somut ve net bir çerçeve çizdi. Tuskon Başkanı “Tayyip Erdoğan fare gibi kaçacak delik arayacak” dediğinde ayağa kalkıp alkışlayan FETÖ’cü kitlenin yüzde 70’inin hala aktif olduğunu ifade etti Sadık Albayrak. İşte “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” denilen Berat Albayrak’a düşman kitle bunlardır. Ayrıca Berat Albayrak’a sistematik düşmanlık eden kitle içinde Davutoğlu ve Babacan’ın partilerini finanse edenleri de söylüyor Sadık Albayrak. Dolayısıyla “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” derken işaret edilen adres nettir. İsteyen bunları isim isim de bulabilir.." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!