Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!

Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından babası Sadık Albayrak’ın kendisini aradığını ifade etti. Kütahyalı’nın aktardığına göre Sadık Albayrak, Berat Albayrak’ın i’tikafa girdiğini ifade etti. Öte yandan Kütahyalı, berat Albayrak’ın tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme aldığını söyledi; “Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor” dedi.

"Sadık Albayrak'ın 'yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar' diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi" diyen Kütahyalı, "Umuyorum Berat Albayrak’ın büyük ilgi görecek bu kitabı, benim epey yazıp bir türlü bitiremediğim 'Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey' ile bugünkü Türkiye’yi anlattığım 'Devlet, Parti ve Aile' kitaplarıma benzemez. 2022 içinde bu kitabın yayınlanması bekleniyor" diye yazdı.

Rasim ozan Kütahyalı’nın sosyal medya paylaşımları şöyle:

Berat Albayrak’ın hâlâ unutulmayan ve konuşulan vakar istifasına dair yazdıklarımla ilgili üstad Sadık Albayrak beni aradı.1 saat çok keyifli muhabbet ettik. Verimli bir sohbet oldu. Sadık Albayrak önce bir kelimeme itiraz etti. Berat Albayrak’ın i’tikafa girdiğini ifade etti. İ’tikaf kelimesinin altını çizdi. Bu kavram (i’tikaf) böylece Türk siyaset literatürüne dahil olmuş oldu.

Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!

Berat Albayrak’ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan üstad Sadık Albayrak’a sordum, o konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak’ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitap adı olurdu:”At izi, it izi”

Sadık Albayrak “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi. Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar...

Umuyorum Berat Albayrak’ın büyük ilgi görecek bu kitabı, benim epey yazıp bir türlü bitiremediğim “Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey” ile bugünkü Türkiye’yi anlattığım “Devlet, Parti ve Aile” kitaplarıma benzemez. 2022 içinde bu kitabın yayınlanması bekleniyor.

İ’tikaf: Sözlükte “hapsetmek, alıkoymak; bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak” anlamlarındaki akf kökünden türeyen i‘tikâf, bu mânaları yanında kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutmasını, fıkıh terimi olarak da ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmasını ifade eder. İ‘tikâfa giren kimseye mu‘tekif veya âkif denir.