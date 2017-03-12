Rasim Ozan Kütahyalı ile albay Ali Türkşen arasındaki tartışma, mahkemeye taşındı

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile Balyoz ve Ergenekon'da yargılanan askerlerin kurduğu 'Hayırlı Konvoy'un üyelerinden emekli albay Ali Türkşen arasında devam eden "şeref" polemiği mahkemeye taşındı.

Kütahyalı'nın bugün (12 Mart 2017) yayınlanan yazısını sosyal medya hesabında paylaşan Türkşen, söz konusu paylaşımına "'Sınır tanımayan çakallar örgütü' elebaşı ROK meşrebince esip gürlemiş yine.Bundan sonra buluşma mahkeme salonunda" notunu düştü.

Polemik nasıl başladı?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü yasağının kaldırılmasının ardından Anadolu'da askeri bir hareketliliğin başladığını söyleyen Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 27 Şubat 2017 tarihli yazısında "Ordudaki başörtüsü yasağının kaldırılması bu eski darbeci kesimin aklını tamamen başından aldı ve bir askeri hareketlenme içine girdiler. Sırf cuma namazı kıldığı ve demokrasiye bağlı olduğu için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da düşmanı olan bu darbeci kafa 21 Mayıs 1963 benzeri bir intihar kalkışmasına girebilir mi? Eldeki verilerle Hayır demek o kadar kolay değil" demişti.

Emekli albay Ali Türkşen:

Şerefinle yaşa uzaylı ROK!

Savcı ve hâkiminin 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklandığı Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali’ kararının ardından tahliye edilen emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yazısına tepki göstererek "ROK, hayatında bir gün şerefinle yaşa dişimi kıracağım.Allah ıslah etsin diyeceğim,Allah da ümidini kesti senden.Uzaylı ROK" ifadelerini kullanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı:

Her darbeci hain ve teröristtir

Rasim Ozan Kütahyalı, emekli albay Ali Türkşen'in bu sözlerine 5 Mart'taki yazısında sert tepki göstermiş ve "Şunu hiç kimse unutmasın darbeci darbecidir. Her darbeci de hain ve teröristtir. Darbecinin hangi ideolojiye mensup olduğu sadece detaydır. Ayrıca Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü de bu şerefsiz hainlerin malzeme yapmasına asla izin vermeyeceğiz" demişti.

Albay Türkşen'den Kütahyalı'ya:

Canlı yayına çıkalım

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu yazısına Twitter'dan dün yanıt veren Ali Türkşen, "Hukuki haklarım saklı kalmak üzere,ROK'a ilettiğim istediği kanal,istediği programdaki canlı yayın teklifime cevap bekliyorum.Gözü yerse" dedi. Ali Türkşen, bugün Rasim Ozan Kütahyalı'nın yazısını Twitter'dan paylaşarak canlı yayın çağrısını yineledi ve "ROK'a canlı yayında istediği kanalda istediği programa çıkma teklifime hala cevap gelmediği gibi yalanlara da devam" ifadelerini kullandı.

Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Emekli Tümgenaral Ahmet Yavuz, Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Emekli Amiral Semih Çetin ve AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki 28 Şubat günü Anıtkabir'den "Hayır'lı Konvoy" adıyla yola çıktı.

"Korkak komutanlarını da alsın"

Ali Türkşen'in canlı yayın çağrısının ardından T24'ün ulaştığı Rasim Ozan Kütahyalı, Habertürk televizyonunun 'Hayırlı Konvoy'daki en rütbeli isimlerden olan emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'u kendisiyle canlı yayına davet ettiğini, ancak Yavuz'un bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Türkşen'in canlı yayın çağrısına da "Korkak komutanlarını da al, hep beraber canlı yayına çıkalım" yanıtını verdi.

Ali Türkşen: Korkak ifadesini kendisine aynen iade ediyorum, birlikte canlı yayına çıkalım

T24'ün ulaştığı Ali Türkşen ise birlikte televizyon programına çıkma çağrısını yineleyerek "Korkak ifadesini aynen iade ediyorum. İstediği zaman, istediği televizyon kanalında karşı karşıya gelmeye hazırım. Birkaç gün içerisinde bir yanıt bekliyorum" diye konuştu.