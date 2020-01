Rasim Ozan Kütahyalı: Fatih Terim benimle takıntılı şekilde uğraşıyor

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kendisi ile "takıntılı şekilde uğraştığını" savunarak "Daha geçen hafta "Riekerink yerine Terim gelmeli" demiş adamım. Olaylara şahsi bakmam. Adaletten ayrılmam. Ama anlaşılıyor ki Terim'in Rasim Ozan takıntısı sürüyor. Çünkü Terim- Demiriz bağlantısı meselesini birçok gazeteci yazdı ama Terim sadece benimle takıntılı şekilde uğraşıyor. Ee napalım artık Allah taksiratını affetsin" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Fatih Terim ve İsmail Demiriz" başlığıyla yayımlanan (7 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bu sütunda 21 Ağustos 2016'da "Türk futbolu ve FETÖ" başlıklı yazım çıktı. Bu yazı sadece sorular soruyordu.

Şu an tutuklu olan FETÖ'cü İsmail Demiriz 17-25 Aralık 2013 ihanetinden sonra da çok uzun süre TFF'de profesyonel göreve devam etmişti. Ben de bu aleni skandalı sorgulamıştım.

2014 ve 2015'in tüm gazete kupürlerinde FETÖ'cü Demiriz'den "Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından biri" olarak bahsediliyordu.

Bu hitap şekli Terim tarafından da tekzip edilmemişti. Ben de o yazımda bu gazete kupürlerinden hareketle bu durumu sorguladım...

Terim sadece sualler soran bu yazıya bile tahammül edemeyip bana ve yazımın çıktığı Sabah'a dava açtırma yoluna gitmiş. Dün de Aydın Doğan'ın haber ajansına ve Hürriyet'e bu haber yaptırılmış. Doğan Haber Ajansı'ndaki haberin dili çok mutlu. Sanki ben hapishaneye gidiyorum gibi sevinçle Fatih Terim bizzat kaleme almış ve Aydın Doğan'a fakslamış gibi mutlu. Aferin size...

Savcılık bu davadan önce benim ifademi almadı ve bana ya da gazeteye herhangi bir savcılık tebligatı da gelmedi. Asla müzekkere elimize geçmedi. Savunmam alınmadan alelacele dava açılması düşündürücüdür. Geçse, bu İsmail Demiriz skandalı konusunda koşarak ifadeye giderdim. Çünkü tüm yazdıklarım belgelidir. Zaten sadece soru sordum o yazıda.

Benim Terim'e bir takıntım yok. Daha geçen hafta "Riekerink yerine Terim gelmeli" demiş adamım. Olaylara şahsi bakmam.

Adaletten ayrılmam. Ama anlaşılıyor ki Terim'in Rasim Ozan takıntısı sürüyor. Çünkü Terim- Demiriz bağlantısı meselesini birçok gazeteci yazdı ama Terim sadece benimle takıntılı şekilde uğraşıyor. Ee napalım artık Allah taksiratını affetsin...

İsmail Demiriz skandalının ortaya çıkmasından sonra bana da TFF'den gönderilen belgede aynen şöyle yazıyor: "...2014 Ekim ayı içinde U-16 Milli Takım Yardımcı Antrenörlüğü'ne getirildiği, Demiriz'in iş akdinin de 19 Eylül 2015'te feshedildiği..." Tutuklu FETÖ'cü Demiriz herkesin bildiği aleni bir FETÖ'cüdür tıpkı Ekrem Dumanlı gibi. Yani kripto gizli vs değildir. Bağıra bağıra bir Fetullahçıdır. 17-25'ten sonra bu FETÖ'cünün görevde kalması gibi bir skandalın bahanesi yoktur. Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü esnasında Ekim 2014'te FETÖ'cü Demiriz taltif ediliyor. 2014 Ekim, 17-25 Aralık ihanetinden sonra bir tarih.

Demiriz'i kim taltif ettirdi? Terim mi ettirdi bilmiyorum ama kim bu taltifi yapmışsa bu çok açık bir suçtur, onu biliyorum. Bu konuyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız İrfan Fidan'a iletiyor ve gazetem Sabah aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyorum.

Bana dair Fatih Terim'in suç duyurusunda şöyle bir ifade var ki evlere şenlik: "...İsmail Demiriz'in TFF bünyesinde çalıştığı süre zarfında A Milli Takım Yardımcı Antrenörlüğü yapmadığının bildirildiği görülmüştür." İyi de Terim A Milli Takım Teknik Direktörü değil ki Türkiye Futbol Direktörü; yani Terim tüm futbol takımlarından sorumlu olarak gözüküyor. Demiriz'in görev yaptığı U-16'nın patronu da Terim futbol takımının patronu da Terim. Herkes bilmeli ki Terim sadece A Milli Takım Teknik Direktörü değildir. Mehmet Demirkol'un tabiriyle sokak arasında oynanan futboldan bile sorumludur.

Üstelik ben -Terim 17-25 ihaneti sonrası ikili oynamıştır. Hem Erdoğan'ın yanında gibi kendini gösterip hem Demiriz aracılığıyla FETÖ'nün yanında durmuştur. Kim kazanırsa her koşulda kazanan kendisi olacaktır. Planı budur- gibi bir iddiada değilim. Oysa bu iddiayı TFF ve yüksek devlet kademeleri içinden bile söyleyenler olduğu biliniyor...

Dediğim gibi ben sadece sorular soruyorum.

Terim FETÖ'cü Demiriz'i kovmak istediyse de buna TFF'de birileri karşı çıktıysa da Terim'in yanında dururum. Mesele gerçekleri öğrenmektir Terim'in 15 Temmuz'dan sonra uzun süre ortalıkta olmaması, tek bir 15 Temmuz kınama açıklaması yapmaması ancak 7 Ağustos'ta ortaya çıkması elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm makamlarını üzdüğü gibi beni de üzmüştür...