Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet Bahçeli, tweetlerimden sonra beni arama ve kutlama nezaketinde bulundu

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 103 emekli amiralin bildirisine yönelik paylaşımlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını ve kutladığını belirtti.

Kütahyalı, "Şimdi Sayın Devlet Bahçeli ile telefonda konuştuk. Devlet Bey demokrasi için dimdik duruyor. Tüm yaşananları mükemmel tahlil ediyor. Kendisi twitlerimden sonra beni arama ve kutlama nezaketinde bulundu. AK Parti, Devlet Bey’in yazdıklarını hayata geçirmeli, tehdit ciddi ve acil. Böyle kritik günde, bu amiral ayaklanmasının ortasında hiç tereddüt etmeden dimdik başkaldıran adam Devlet Bahçeli. Hem de o hadsiz amiralleri tir tir titreten bir korkusuz yiğit tavrıyla. Ama bu hengamede de beni arayıp, tespitlerimden ötürü kutlayacak kadar da nezaket sahibi..." ifadesini kullandı.

Kütahyalı, 103 emekli amiralin bildirisine dair şu paylaşımları yapmıştı:

"103 amiralin bu geceyarısı bildirisinin esas sebebi 6 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne isyan"

“103 amiralin bu geceyarısı bildirisinin esas sebebi 6 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne isyandır. Bu bildiriyle bu rahatsızlık kamufle edilmeye çalışılıyor. Amiraller kendi WhatsApp-e-mail gruplarında birbirilerini gaza getirdiler ve netice bu oldu.

6 Şubat 2021 Kararnamesi TSK için tüm tayinlerde ve terfilerde tamamen MSB’yi yani sivil otoriteyi yetkili kılıyordu. General-Amirallerin kendi kadrolarını belirleme özerkliğini tamamen kaldıran bir kararnameydi. Özellikle ulusalcı subaylarda bu bir panik ve ayaklanmaya yol açtı.

Bu tekaüt 103 amiral ve daha da fazlası 6 Şubat’tan bu yana WhatsApp ve email gruplarında birbirilerini dolduruşa getiriyorlardı. Esas bu 103 tekaüte gaz veren de muvazzafların ta kendisiydi. Devlet de tüm bu WhatsApp-email vs askeri hareketlilik trafiğini adım adım izliyordu.

"9 Mart-28 Şubat’ı andıran bu bildiriyi yine de yayınlandılar"

Tüm bu askeri hareketliliği, kimi muvazzaflar tarafından gaz verilen tekaütleri adım adım takip eden Devlet aslında lisan-ı münasiple kimi meslektaşları aracılığıyla sivil otoriteye başkaldıran bu amiralleri uyardı ama 9 Mart-28 Şubat’ı andıran bu bildiriyi yine de yayınlandılar.

Daha önce de defalarca yazdım, TSK’da şu an üç grup var. 1. Milliyetçi-muhafazakar subaylar 2. Ulusalcı-solcu subaylar 3. Atatürkçü gözüken FETÖ kalıntıları. Aslında ilk iki grup da Anti-FETÖ hassasiyette müttefiktir. Fakat 6 Şubat 2021 sonrası işler karıştı. 2. Grup panik oldu.

Fakat 6 Şubat 2021 sonrası ikinci subay grubu “Tasfiye edileceğiz” paniğine kapıldı ve bu ister istemez ikinci ve üçüncü grupları yakınlaştırdı. Muvazzaflar tekaütlere gaz verdi. Nitekim bu bildiriye sosyal medyada yurtdışındaki FETÖ firarisi subay hesapları çok destek veriyor.

9 Mart tipi bildiriye imza atan 103 amiral aslında tilmizleri olan kimi muvazzafların hassasiyetini yansıttılar. 6 Şubat 2021 kararnamesi bunları panikletti. Bu 103’ünün içinde TSK ile iş yapan savunma şirketlerinde danışman ve YK üyesi olanlar var. Bu pilav daha çok su kaldırır.

"Bu bildiri olayının demokrasi kahramanı Devlet Bahçeli ve MHP’dir"

Bu bildiri olayının demokrasi kahramanı Devlet Bahçeli ve MHP’dir. Bravo Devlet Bey, bravo MHP. Helal olsun. İşte demokratik cesaret budur. Devlet Bey’in yazdıkları AK Parti hükümetine rehber olmalıdır. Tekaütler değil kimi muvazzaflardan gelen tehdit vardır. Twitlerimi okuyunuz.”

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiriye ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

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