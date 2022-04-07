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Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı’ya: Ne yapsın obsesif-kompülsif kişilik bozukluğunu, komplekslerini aşamıyor

Kütahyalı eşine sosyal medyadan, “60 yaşında ama infantil bir tiptir bu Fatih Altaylı, onu da öyle kabul et” diye seslendi

07 Nisan 2022 13:46

Rasim Ozan Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı’nın polemik yaşadığı HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya yönelik olarak, “kompleksli” dedi, “Ne yapsın obsesif-kompülsif kişilik bozukluğunu aşamıyor” diye yazdı. Kütahyalı eşi Alçı'ya, "60 yaşında ama infantil bir tiptir bu Fatih Altaylı, onu da öyle kabul et” diye seslendi.

Altaylı ile Nagehan Alçı arasında Beyoğlu'ndaki Suriyeli ve Arap nüfusunun yoğunluğu üzerinden bir tartışma çıkmıştı. Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında Boşnaklara dair ifadesine gönderme yapmış; Alçı ise bugünkü yazısında, "Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?” diye sitem etmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabı üzerinden eşi Nagehan Alçı'nın sitemini alıntılayarak, "Adamda ROK takıntısı hatta obsesyonu var hayatım. Herkes biliyor bunu. Ne yapsın obsesif-kompülsif kişilik bozukluğunu, komplekslerini aşamıyor bu kardeşimiz" diye yazdı. Kütahyalı, eşi Alçı'ya, "60 yaşında ama infantil bir tiptir bu Fatih Altaylı. Onu da öyle kabul et, hoşgörülü ol. Olgun insan davranışı bekleme" diye seslendi.

Ne olmuştu?

HaberTürk yazarı Altaylı, 1 Nisan’da “Sosyal laboratuvardan izlenimler” başlıklı yazısında, “Uzunca bir zamandır güvenli bir yer haline gelmiş olan Beyoğlu’nun arka sokaklarında ise artık Suriyeli çeteler hakim” görüşünü ifade etmişti.

Alçı, köşe komşusu Altaylı'nın Beyoğlu yazısına katılmadığını belirterek, "Fatih Altaylı, Beyoğlu'nu 'Arap Diyarı’ gibi resmetmiş, bu tasvir gerçeği yansıtmıyor" düşüncesini dile getirmişti.

Bunun üzerine Altaylı dünkü yazısında Alçı’ya verdiği yanıtta, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında Boşnaklara dair ifadesine gönderme yapmış, “Odakule’nin hemen yanında, Kallavi sokakta, hala felafelci olmadıysa Fıccın diye şahane bir Lokanta vardır. Oraya gideriz. Merak etmesin, Boşnak Lokantası değil, Çerkes lokantasıdır” demişti.

Altaylı  kaleme aldığı bir sonraki yazısında ise Nagehan Alçı ile ilgili aldığı şu kararı duyurmuştu:

"Sevgili okurlar, gerçek olmayan şeyler yazmakla suçlanınca dün bir yazı yazmak zorunda kaldım. Kim olursa olsun, kimse ile tartışmak, polemik yapmak istemiyorum. Bu yüzden çok açık söylüyorum, dünkü yazımın hedefi olan kişi ile ilgili bundan sonra tek satır dahi yazmayacağım."

Alçı bugünkü yazısında Altaylı'ya yanıt vermiş, "Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?" diye sitem etmişti.
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