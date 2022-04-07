Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı’ya: Ne yapsın obsesif-kompülsif kişilik bozukluğunu, komplekslerini aşamıyor

Rasim Ozan Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı’nın polemik yaşadığı HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya yönelik olarak, “kompleksli” dedi, “Ne yapsın obsesif-kompülsif kişilik bozukluğunu aşamıyor” diye yazdı. Kütahyalı eşi Alçı'ya, "60 yaşında ama infantil bir tiptir bu Fatih Altaylı, onu da öyle kabul et” diye seslendi.

Altaylı ile Nagehan Alçı arasında Beyoğlu'ndaki Suriyeli ve Arap nüfusunun yoğunluğu üzerinden bir tartışma çıkmıştı. Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında Boşnaklara dair ifadesine gönderme yapmış; Alçı ise bugünkü yazısında, "Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?” diye sitem etmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabı üzerinden eşi Nagehan Alçı'nın sitemini alıntılayarak, "Adamda ROK takıntısı hatta obsesyonu var hayatım. Herkes biliyor bunu. Ne yapsın obsesif-kompülsif kişilik bozukluğunu, komplekslerini aşamıyor bu kardeşimiz" diye yazdı. Kütahyalı, eşi Alçı'ya, "60 yaşında ama infantil bir tiptir bu Fatih Altaylı. Onu da öyle kabul et, hoşgörülü ol. Olgun insan davranışı bekleme" diye seslendi.