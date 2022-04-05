Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı kararı: Dünkü yazımın hedefi olan kişi ile ilgili bundan sonra tek satır dahi yazmayacağım

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Ne olmuştu?
HaberTürk yazarı Altaylı, 1 Nisan’da “Sosyal laboratuvardan izlenimler” başlıklı yazısında, “Uzunca bir zamandır güvenli bir yer haline gelmiş olan Beyoğlu’nun arka sokaklarında ise artık Suriyeli çeteler hakim” görüşünü ifade etmişti.
Alçı, köşe komşusu Altaylı'nın Beyoğlu yazısına katılmadığını belirterek, "Fatih Altaylı, Beyoğlu'nu 'Arap Diyarı’ gibi resmetmiş, bu tasvir gerçeği yansıtmıyor" düşüncesini dile getirmişti.
Bunun üzerine Altaylı dünkü yazısında Alçı’ya verdiği yanıtta, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında Boşnaklara dair ifadesine gönderme yapmış, “Odakule’nin hemen yanında, Kallavi sokakta, hala felafelci olmadıysa Fıccın diye şahane bir Lokanta vardır. Oraya gideriz. Merak etmesin, Boşnak Lokantası değil, Çerkes lokantasıdır” demişti.