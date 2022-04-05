Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı kararı: Dünkü yazımın hedefi olan kişi ile ilgili bundan sonra tek satır dahi yazmayacağım

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Beyoğlu'nu 'Arap Diyarı’ gibi resmetmiş, bu tasvir gerçeği yansıtmıyor” diyerek kendisini eleştiren köşe komşusu Nagehan Alçı’ya yanıt verdiği dünkü yazısının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Altaylı bugünkü yazısında, “Sevgili okurlar, gerçek olmayan şeyler yazmakla suçlanınca dün bir yazı yazmak zorunda kaldım. Kim olursa olsun, kimse ile tartışmak, polemik yapmak istemiyorum. Bu yüzden çok açık söylüyorum, dünkü yazımın hedefi olan kişi ile ilgili bundan sonra tek satır dahi yazmayacağım” dedi.