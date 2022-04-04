Nagehan Alçı'nın yemek davetine Fatih Altaylı'dan yanıt: Odakule’nin orada şahane bir lokanta var, merak etmesin, Boşnak Lokantası değil, Çerkes lokantası

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Nagehan Alçı'nın "Beyoğlu" yazısına yanıt verdi. Altaylı, Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında Boşnaklara dair ifadesine gönderme yaparak, "Odakule’nin hemen yanında, Kallavi sokakta, hala felafelci olmadıysa Fıccın diye şahane bir Lokanta vardır. Oraya gideriz. Merak etmesin, Boşnak Lokantası değil, Çerkes lokantasıdır." dedi.

Altaylı yazısında, "Alçı’ya göre ben abartıyorum, biz abartıyoruz. Biz yalan söylüyoruz, o doğru.Fakat ilginçtir. Aynı hanımefendi, bundan birkaç sene öncesine kadar bizim “Bunların amacı başka, bunlar tehlikeli, inanç özgürlüğü başka devlette örgütlenmek, yapılanmak başka” diyerek tehlikeye dikkat çektiğimiz zamanlarda Fetullah Gülen ve Cemaatine övgüler düzüyor, bizi yalan söylemekle, bizi abartmakla suçluyorlardı. Yani tehlikeyi öngörmekte kimin daha yetkin, kimin ise sınıfta kaldığı malum. Bu yüzden yarın öbür gün herkesten çok Suriyeli ve göçmen düşmanı olurlarsa hiç şaşırmayın." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Ne de olsa “aldatılanların” güçlü olduğu bir ülke burası. Bu arada beni yemeğe de davet etmiş Nagehan Hanım. Böyle bir daveti geri çevirmek çok ayıba girer. Odakule’nin hemen yanında, Kallavi sokakta, hala felafelci olmadıysa Fıccın diye şahane bir Lokanta vardır. Oraya gideriz. Merak etmesin, Boşnak Lokantası değil, Çerkes lokantasıdır."

Ne olmuştu?

Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine özür dileyerek “Ben Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar” diyen Kütahyalı, programdan çıkarılmıştı.

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