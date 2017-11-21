Rasim Ozan Kütahyalı: 27 Kasım'dan sonra Erdoğan'a dehşet bir saldırı dalgası başlayacak

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ABD'de tutuklu bulunan ve mahkemeye 'itirafçı' olarak çıkacağı iddia edilen Türk-İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın davasını "Amerika'nın eşkıyalık operasyonu" olarak yorumladı. 'Operasyon'un 27 Kasım'da son bulacağını ifade eden Kütahyalı, bu tarihten sonra ABD ile Türkiye arasında geri dönülmez bir soğuk savaş sürecinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı "dehşet bir saldırı dalgası" başlayacağını söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "Türkiye'yi e Erdoğan'ı hedef alan taarruzlar" başlığıyla (21 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

ABD'nin Zarrab üzerinden yaptığı eşkıyalık operasyonu başladığında bundan 20 ay önceydi...

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Görülüyor ki bu operasyon 27 Kasım'da finalize olacak ve ABD-Türkiye arası geri dönülmez bir soğuk savaş süreci başlayacak. Erdoğan nezdinde Türkiye şu an büyük bir taarruz altındadır...

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Ben tam20 ay önce yani 27 Mart 2016'da bugün olacakları birebir yazmıştım...

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Hatta hatırlayacaksınız o yazıda 15 Temmuz gibi bir askeri darbe teşebbüsü olacağını da ima etmiştim. Önce 27 Mart 2016 yazımdan alıntılar yapayım...

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Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. ABD'nin başlattığı operasyon çok nettir. Hedef Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Reza Zarrab yemden ibarettir.

Erdoğan nezdinde Türkiye'nin burnu sürtülmek istenmektedir. Erdoğan'ın muhalifi olan Nedim Şener bile Amerikalı savcının Twitter'dan önce Tayyip Erdoğan'ı takibe alması ve 3 saat sonra bırakmasının garabet oluşuna dikkat çekiyor. Bu Twitter-takip olayı tam bir rezalettir. Bu hadise bile başlı başına operasyonun çirkin boyutunu göstermektedir. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan bu operasyonların devam edeceği kanaatindeyim. Elbette bizler de direnmeye ve püskürtmeye devam edeceğiz. Erdoğan'sız AK Parti ve Erdoğan'sız Türkiye planları 3 yıldır çok aktif operasyonlarla sürekli işleme konmaya çalışılıyor. Türkiye coğrafyası tarihinde olmadığı kadar kuşatılmış durumda. Bir Fetullahçı F-16 subayı tarafından düşürülen Rus uçağı operasyonu da kuşatmayı derinleştirmek amaçlı bir operasyondu ve çok da başarılı oldu. Adımın Rasim Ozan olduğu gibi Rus uçağının düşürülmesi olayının bir Fetullahçı provokasyonu olduğunu biliyorum. Açık itiraf etmek gerekirse Fetullahçı örgütün bu Rus uçağı operasyonu Türkiye'ye ciddi zararlar vererek yalnızlaşmayı artırdı. F-16 pilotlarının bile en az yüzde 50'sinin Fetullahçı olduğuna dair çok sağlam raporlar var...

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27 Kasım 2017 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dehşet bir saldırı dalgası başlayacaktır...

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Erdoğan'a saldırı yalnız ve sadece Erdoğan'a saldırı değildir. Çok açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tüm Türkiye Cumhuriyeti pasaportları hedeftedir. Tüm yurttaşlar hedeftedir...

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Aynen 20 ay önce yazdığım gibi Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan operasyonlara direnmeye ve bu operasyoncuları püskürtmeye devam edeceğiz...

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Her kim ki bu zor savaş sürecinde korkar ve pısarsa hele ki ihanet etmeye kalkarsa alçaktır ve bunun bedelini ağır ödeyecektir. Bu böyle biline...