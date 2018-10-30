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Yaşam

'Rapunzel Sendromu'na yakalandı, midesinden 600 gram kıl çıktı

Denizli'de bir kadının midesinden 20 santimetre uzunluğunda ve 13 santimetre genişliğinde, yaklaşık 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı

30 Ekim 2018 02:03

Denizli'de şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran ve yapılan kontrolde 'Rapunzel Sendromu'na yakalandığı belirlenen 20 yaşındaki kadın hastanın midesinden, 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı.

Denizli'de ismi açıklanmayan bir kadın, şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel hastaneye başvurdu.

Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör tarafından yapılan muayenede, hastanın midesinde kitle tespit edildi.

Hastanın, saç yeme sonucu ortaya çıkan bağırsak hastalığı 'Rapunzel Sendromu'na yakalandığı belirlendi.

Ameliyata alınan kadının midesinden 20 santimetre uzunluğunda ve 13 santimetre genişliğinde, yaklaşık 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan kadın hasta taburcu edildi. (DHA)

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