Raporu olmayana tansiyon ilacı yok!

T24 - Tansiyon ve kolesterol ilaçlarının ödenmesiyle ilgili yeni düzenleme getirildi. 1 Mart'ta yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile getirilen ve 10 Mart'ta yürürlüğe girecek düzenlemeler, tansiyon hastalarının büyük bölümünün kullandığı ''Anjiotensin Reseptör Blokörü'' (ARB) grubunda yer alanlar ile kolesterol ilaçları için de artık rapor istenecek.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 10 Mart'ta yürürlüğe girecek SUT değişikliklerinin, ilaçların devlet tarafından ödenmesi için yeni düzenlemeler içerdiğini, şeker hastalarından sonra diğer hastaları da zora sokacak uygulamalar getirildiğini savundu.

Yeni düzenlemeyle daha önce rapor istenmeyen tansiyon ve kolesterol ilaçları için de bundan sonra rapor aranacağını ifade eden Saydan'ın verdiği bilgiye göre, tansiyon hastalarının çoğunlukla kullandığı Karvea, Co-Irda, Atacand, Ayra Plus, Loxibin, Hyzaar, Micardis, Diovan, Co-Diovan, Exforge, Hyperium, Olmetec, Teveten gibi ilaçların yer aldığı ARB grubu tansiyon ilaçları, 10 Marttan itibaren raporsuz ödenmeyecek.

Daha önce rapor aranmadan, yapılan tetkikler doğrultusunda ödenen kolesterol ilaçları da tahlil belgesi olsa bile artık raporsuz ödenmeyecek.

Saydan, ''10 Mart günü kolesterol ve tansiyon hastası vatandaşlarımız eğer raporları yoksa ilaç alamayacaklar. Bu da hem biz eczacılar hem de hastalarımız açısından yeni bir kaosa yol açacak'' görüşünü savundu.

Bu raporların uzman hekimlerce yazılabileceğini hatırlatan Saydan, şu görüşleri dile getirdi:

''Büyükşehirlerde belki uzman sıkıntısı yok ama Anadolu'nun her yerde hastaneye ulaşmak kolay değil. Bu bölgelerde rapor çıkarabilecek uzman sayısı yetersiz. Başkent Ankara'da bile çoğu aile hekimliği merkezlerinde rapor çıkarma yetkisi olan aile hekimi uzmanı sayısı çok az. 10 Martta kolesterol, tansiyon, şeker ilacı kullanan hastalar ilaçlarını alamama durumuyla karşı karşıya kalabilir. Hastalar böyle bir durumda önce tepkilerini biz eczacılara gösteriyor, daha sonra da rapor için hastanelere koşuyor. Bu arada rapor çıkartamadığı için ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız sağlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.''





