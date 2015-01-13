Raporlu asistana 'göreve gelmeme' soruşturması

Muş Alparslan Üniversitesi, doktorasını yaptığı ODTÜ`ye görevlendirmesini yapmadığı araştırma görevlisi Deniz Kimyon’a raporlu olduğu sürede göreve gelmesiği için disiplin soruşturması açtı.

Bianet'te yer alan habere göre, soruşturma, Deniz Kimyon’un bir aylık heyet raporu olduğu sırada göreve gelmediği süre için “izinsiz ve kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın göreve gelmediği” iddiasıyla açıldı. Bu fiilin yönetmelikteki cezası “kamu görevinden çıkarma”.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu konuyla ilgili açıklamasında soruşturmayı “hukuksuz, keyfi biçimde ve tamamen siyasi hesapların ürünü” olarak tanımladı.

Deniz Kimyon’un lisansüstü eğitimi engellendiğini ve doktorasını yaptığı ODTÜ`ye görevlendirmesi yapılmadığını hatırlatan Eğitim Sen bu soruşturma ile “Deniz Kimyon’un maruz kaldığı sistematik baskı ve yıldırma uygulamaları devam ettiğini” belirtti.

Rapor usulen uygun

Bianet’te yer alan habere göre, Eğitim Sen’in açıklamasında yer alan bilgilere göre üniversite yönetimi, Deniz Kimyon’un bir hastaneden aldığı bir aylık heyet raporunun hakem hastanesi denetiminden geçmesini isteyerek onu Ankara’daki bir hakem hastanesine sevk etti.

Sendika, Üniversite yönetiminin henüz tebligatın ulaşmadığı Deniz Kimyon’a hastaneye gitmesi yönünde baskı yapıldığını anlattı.

Deniz Kimyon, tebligatın yapılmasının ardından hakem hastanesi Sağlık Kurulu’na giderek yeniden muayene oldu.

Sağlık Kurulu, heyet raporunda belirtilen tanıların inceleme yürütülen tarihte tespit edilmesinin fennen mümkün olmadığını, raporun usule uygun ancak rapor süresinin fennen uygun olmadığını belirtti.

Rektörlük, Sağlık Kurulu’nun raporu sonucu Kimyon’un “izinsiz ve kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın göreve gelmediği”ni iddiasıyla 9 Ocak’ta disiplin soruşturması açtı.

Üniversite YÖK görüşüne de karşılık vermiyor

Deniz Kimyon'un üniversitedeki mücadelesi uzun soluklu.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Deniz Kimyon, doktora programına devam ettiği halde lisansüstü eğitim programına başlamadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmaya karşı açtığı davayı kazanarak göreve döndü. Davayı kazanmasının ardından doktorasını yaptığı ODTÜ’de görevlendirme talebinden bulundu ancak üniversite bu talebe yanıt vermedi.

YÖK tarafından bir üniversitenin ÖYP kadrosuna atanan kişiler aynı maddeye göre lisansüstü eğitimlerini tamamlamak için başka bir okula geçici olarak tahsis edilebilir. Eğitimlerini tamamladıklarında atandıkları üniversiteye döner ve eğitimleri devam ettiği sürece burada mecburi hizmetlerini yerine getirirler.

Yükseköğretim Kurulu’nun Deniz Kimyon’un görevlendirilmesinin yapılmasına dair iki olumlu görüşü de bulunuyor. Ancak Rektörlük, görevlendirilmesini hala yapmadı.