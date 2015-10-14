Rapor: Ukrayna üzerinde düşen Malezya uçağı, Rus füzeleri tarafından vuruldu

Hollanda Ulaşım Güvenliği Kurumu, Ukrayna'da 17 Temmuz 2014'te düşen yolcu uçağıyla ilgili son raporunu açıkladı. Kurum, 298 yolcunun hayatını kaybettiği MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı milislerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan Rus yapımı BUK füzesiyle vurulduğunu belirledi. Hollanda Ulaşım Güvenliği Kurumu, füzenin kim tarafından fırlatıldığını ise belirtmedi.

Kurumun geçen yıl Eylül ayında yayımladığı ön raporda uçağın "büyük olasılıkla dışarıdan gelen birden fazla yüksek enerjili nesne tarafından düşürüldüğüne" dikkat çekilmişti.

Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın bölgesinde düşen Malezya Havayolları’nın Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yapan uçağında bulunan 283 yolcu ve 15 mürettebattan kurtulan olmamıştı. Kazada hayatlarını kaybedenlerden 196’sı Hollanda vatandaşıydı.

Ölenlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla Hollandalıların yanı sıra aralarında Avustralya, Almanya, Belçika, İngiltere, Malezya, Endonezya ve Yeni Zelanda’dan uzmanların olduğu yaklaşık 200 kişilik ekip oluşturulmuştu.

Rus şirketten 'karşı test'

Hollanda'nın bulgularının yanlış olduğunu ispat etmek isteyen Rus uçaksavar füze imalatçısı Almaz Antey şirketi, eski bir jumbo jetin kokpitinin yanında Buk füzesi patlatarak deney yaptı.

Hollandalı uzmanlar uçağın enkazı çevresinde Buk 9M38m1 tipi roketin parçalarını bulduklarını söylemişti. Almaz Antey şirketinin deney sonucuna göre ise, eğer uçağı bir roket düşürmüşse bu sadece eski model Buk 9M38 olabilir. Rusya'nın artık bu füzeyi kullanmadığını belirten şirket, enkaz yakınında yeni model füzenin neden bulunmuş olabileceğini ise açıklayamıyor.