T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Düşürülen Malezya uçağıyla ilgili rapor açıklanıyor

Amsterdam – Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili son rapor bugün kamuoyuna açıklanıyor.

13 Ekim 2015 11:50


Rapor, çok sayıda uluslararası uzmanın katkısıyla Hollanda'nın hava güvenliğinden sorumlu kuruluşu Güvenlik Araştırma Konseyi (OVV) tarafından hazırlandı.

MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna’nın doğusunda, 17 Temmuz 2014 tarihinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgede düşürülmüştü. Uçakta 298 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Füzeyi kim fırlattı?

Medyaya sızan bilgilere göre rapor, uçağın düşürülmesinden kimin sorumlu olduğu konusuna açıklık getirmiyor. Şimdiye kadar kesinleşen, uçağın bir füze tarafından düşürüldüğü yolunda. Ancak füzenin kimin tarafından fırlatıldığı belirsizliğini koruyor. Kiev'e bağlı güçler ve ayrılıkçılar birbirlerini karşılıklı olarak suçluyor.

Uçağın düşüşünden sorumlu Buk füzesinin üretici şirketinin de bugün Moskova'da konuyla ilgili bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AmsterdamKuala LumpurUkraynaMalezya HavayollarıHollandaGüvenlik Araştırma KonseyiTemmuzRusyaFüzeyiMedyayaBukMoskovaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24