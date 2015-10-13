Düşürülen Malezya uçağıyla ilgili rapor açıklanıyor



Rapor, çok sayıda uluslararası uzmanın katkısıyla Hollanda'nın hava güvenliğinden sorumlu kuruluşu Güvenlik Araştırma Konseyi (OVV) tarafından hazırlandı.

MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna’nın doğusunda, 17 Temmuz 2014 tarihinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgede düşürülmüştü. Uçakta 298 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Füzeyi kim fırlattı?

Medyaya sızan bilgilere göre rapor, uçağın düşürülmesinden kimin sorumlu olduğu konusuna açıklık getirmiyor. Şimdiye kadar kesinleşen, uçağın bir füze tarafından düşürüldüğü yolunda. Ancak füzenin kimin tarafından fırlatıldığı belirsizliğini koruyor. Kiev'e bağlı güçler ve ayrılıkçılar birbirlerini karşılıklı olarak suçluyor.

Uçağın düşüşünden sorumlu Buk füzesinin üretici şirketinin de bugün Moskova'da konuyla ilgili bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.