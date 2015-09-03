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Dünya
Deutsche Welle

'Enkaz parçası kayıp Malezya uçağına ait'

Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda temmuz ayında karaya vuran uçak parçasının geçen yıl kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu kesinleşti.

03 Eylül 2015 22:47


Paris Savcılığından yapılan açıklamada, incelenen parçada tesbit edilen bir seri numarasının, 2014 Mart'ında kaybolan Malezya uçağının bir kanat kapağına ait olduğu belirtildi. Açıklamada, "29 Temmuz 2015 tarihinde Reunion Adası'nda karaya vuran parçanın MH370'e ait olduğu kesinlik kazanmıştır" denildi.

Malezya'nın incelemesi

Fransa'dan önce Malezya bulunan parça üzerindeki incelemesini tamamlamış, Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai enkaz parçasının bir Boing 777'ye ait olduğunun yapılan incelemeler sonucu doğrulandığını kaydetmişti. Liow, gerek Fransız makamlarının gerekse ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Malezya Sivil Havacılık Dairesi'nin enkaz parçasının Boing 777'ye ait olduğunu doğruladığını belirtmişti.

239 kişi taşıyordu

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan uçak, ardında hiçbir iz bırakmamıştı. Boeing 777 tipi yolcu uçağını bulmak için havada, denizde ve denizaltında yapılan çalışmalar sonuç vermemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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