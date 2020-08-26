Rapor: Türkiye, Uganda, Burkina Faso ve Suriye’den de pamuk ithal ediyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan rapora göre; Türkiye’de ekilebilen tarım arazisi 41 milyon hektardan 37 milyon hektara düştü; pamuk ithalatı 1 milyon tona ulaştı; Venezuela peynirinden sonra, Uganda, Burkina Faso ve Suriye’den de pamuk almaya başladık.

CHP'li Toprak'ın hazırladığı raporda, “Tarımdaki çöküşün en somut göstergesi, ekilen tarım arazilerinin azalmış olmasıdır. Pek çok Avrupa ülkesinin toprağından daha büyük bir alan artık ekilmiyor. Üretici topraktan soğutuldu” görüşü savunularak şu görüşlere yer verildi:

“Bir dönem yoksul ve dar gelirli hanelerin sofrasının vazgeçilmezi olan kuru fasulye, nohut, bulgur artık ithal ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın en büyük buğday ithalatçısı olduk. Pamuk ithalatı 1 milyon tona ulaştı. Türkiye, Yunanistan, İsrail, ABD, Brezilya, Arjantin, Uganda, Burkina Faso ve Suriye'den bile pamuk ithal ediyor.”

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