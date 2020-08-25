Türkiye'deki eşek sayısı 18 yılda 294 bin azaldı

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP iktidarında kırsal ve tarımsal alanda yaşanan gerilemeyi yıllar içerisinde sayısı azalan eşek üzerinden anlattı.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’deki toplam eşek sayısının 414 bin olduğunu, geçen 18 yılın ardından bu sayının 120 bine gerilediğini belirten Toprak, “Tarım ve hayvancılıktaki ağır çöküşün akıllarda en kalıcı ve somut göstergesi eşek sayısı varlığımızdaki somut gerileme” dedi.

CHP'li topraktan rapor

Gazete Duvar'dan Serkan Alan imzalı habere göre, siyaset ve ekonomideki iç ve dış gelişmelerle ilgili her hafta değerlendirme raporu hazırlayan Toprak, son raporunda tarım ve hayvancılık alanındaki sorunları ele aldı. Yaz ortasına gelindiği halde domates başta olmak üzere en yaygın yaz sebze ve meyvelerinin fiyatlarının yüksek olduğunu, süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının yüzde 25-35 arasında gerçekleştiğini ifade eden Toprak, artışların halkın sağlıklı beslenme imkânlarını ortadan kaldırdığını söyledi.

"Eşek sayısı 120 bin 348’e gerilemiş"

AKP döneminde, çiftçinin ve köylünün tarladaki yardımcısı olarak görülen eşeklerin sayısının 2002’de 414 bin iken 2020’de 120 bine indiğini hatırlatarak bu durumun, “Kırsal-tarımsal alandaki çöküşü gösteriyor” değerlendirmesini yapan Toprak şöyle devam etti:

“Tarım ve hayvancılıktaki ağır çöküşün akıllarda en kalıcı ve somut göstergesi eşek sayısı varlığımızdaki somut gerileme. Köyde, kırsal alanda, tarımsal üretimin önde olduğu kasabalarda çiftçinin, üreticinin en yakın yardımcısı ve yükünü paylaştığı eşek sayısı 2002 yılında 414 bin iken TÜİK’in açıkladığı Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre 2019 yılı sonunda 126 bine, 2020 Haziran verileriyle de 6 bin daha azalarak 120 bin 348’e gerilemiş” dedi.

CHP'li Toprak'tan peynir ithalatı eleştirisi: Yerli üreticiye darbe

Türkiye’nin 2002 yılında tarımsal üretimde ihracatçı konumdayken 2020 yılında ithalatçı konuma geldiğine dikkat çeken Toprak, hükümetin Venezuela’dan sıfır gümrükle peynir ve süt ürünleri ithal etme kararına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Kendi halkı pek çok temel gıda ürününde yokluk-kıtlık çeken Venezuela ile varılan peynir anlaşması ve gümrüklerin sıfırlanması iktidarın Venezuela politikasında Maduro’ya destek gibi görülebilir. Ancak asıl yansıması ve amacı yerli süt üreticisi ve süt ürünleri üretimindeki düşüşten kaynaklı açığı kapatma, olağanüstü boyuta ulaşan fiyat artışlarını dizginleme, yerli üreticiyi desteklemek yerine ‘ithalatla terbiye’ yöntemine başvurulmasıdır. Kısa süre önce gümrük vergileri yüzde 30 ve üzerinde artırılarak gümrük duvarları yükseltilirken Venezuela peynirine sıfır gümrük kararı yerli üreticiye yine darbe indirecektir.”

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