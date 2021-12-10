Rapor: Küresel ısınma yüzünden doğada 40 bin tür yok olma tehlikesi altında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) doğadaki yaklaşık 40 bin türün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

IUCN'nin son raporunda doğada yok olma tehlikesi yaşayan türlerin yer aldığı "kırmızı liste" güncellenirken, küresel ısınmanın türlerin yok olmasındaki en önemli faktörlerden birisi olduğu yolundaki uyarıyı yineledi.

Euronews'in haberine göre; son yayınlanan raporda, özellikle doğada sulak alanların yok olmasıyla birlikte yusufçuk ve kızböcekleri türlerinin en az altıda birisinin neslinin yok olma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Eylül ayında yapılan IUCN Kongresi'nde, doğadaki 138 bin 374 türün yaklaşık yüzde 30'unun insanlığın yıkıcı faaliyetleri ve küresel ısınma yüzünden artık yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılan bildiriye atıfta bulunulan son raporda, son değerlendirmeler ışığında 40 bin 84 türün doğadan tamamen kaybolabileceği kaydedildi.

Alınan önlemlerle son yıllarda yok olma tehlikesi yaşayan bazı türlerde iyileşme görüldüğü kaydedilen raporda, bununla birlikte tehlike altında olup tamamen doğadan kaybolma riski taşıyan türlerin sayısındaki artışın durdurulamadığı uyarısı yapıldı.

Ekosistemler yok oluyor

Raporda görüşlerine yer verilen UICN Genel Direktörü Bruno Oberle Genel Direktörü, "Ekosistemler dünyadaki her hangi bir yerindeki ormanlardan üç misli daha fazla yok oluyor" diyerek son durumun çevre ve doğa için ciddiyetini özetledi.

Oberle, özellikle sulak arazilerin yok olmasının türlerin varlığını sürdürmesi açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini bildirdi.

2018 yılında yayımlanan raporda, 1970 ile 2015 yılları arasında dünyada nehir, göl, bataklık ve deniz alanları gibi sulak bölgelerin yüzde 35'inin yok olduğu bildirilmişti.