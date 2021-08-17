Rapor: Küresel ısınma gezegenin su döngüsünü bozduğu için sel, kuraklık ve orman yangınları daha da kötüleşecek

Yeni bir rapora göre, küresel su krizi, iklim çöküşü ile yoğunlaşacak ve küresel ısınma gezegenin su döngüsünü bozduğu için sel, kuraklık ve orman yangınları daha da kötüleşecek.

The Guardian'ın haberine göre, iklim biliminin bugüne kadarki en büyük değerlendirmesi, kuraklık ve selin iklim çöküşü, devam ettikçe dünya çapında kötü hale geleceğini bildirdi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, önümüzdeki yirmi yıl içinde küresel ısınmanın en az 1 buçuk derece olması muhtemel. Sıcaklık artışlarına, gezegenin su döngüsündeki büyük değişiklikler eşlik edecek, halihazırda sulak alanlar çok daha fazla sulak olacak ve kurak alanlar daha fazla kuraklığa eğilimli hale gelecek.

"Isınmaya devam ettikçe atmosfer, daha fazla nem tutabilir ve taşıyabilir"

İngiliz Antarktika Araştırması bilim lideri ve IPCC'nin baş yazarı Prof. Mike Meredith, "Isınmaya devam ettikçe atmosfer, daha fazla nem tutabilir ve taşıyabilir. Bu, zaten ıslak olan alanlarda daha sık aşırı yağış olaylarına ve daha büyük bir sel insidansı ve şiddetine yol açacaktır” dedi.



Meredith şöyle devam etti: “Bu tür değişiklikleri gördüğümüze dair zaten güçlü kanıtlar var. Bazı kurak bölgelerde kuraklıklar daha da kötüleşecek ve daha uzun sürecek. Bu tür riskler, halihazırda gördüğümüz gibi daha büyük orman yangınları riski gibi zincirleme sonuçlarla birleşiyor".

Rapora göre etkiler, kuraklığın batıda ve güneyde artan bir sorun olduğu ABD'den musonun daha değişken hale gelebileceği Hindistan'a kadar tüm dünyada hissedilecek. Sahra Altı Afrika'nın da birçok bölgesinde kuralığın artması beklenirken, sel ve kuraklık ise Çin ve Avrupa'yı vurmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

"İklim değişikliği ıslak ve kuru rejimleri daha aşırı hale getirecek"

University College London'da afetler ve sağlık profesörü Ilan Kelman şunları söyledi: "İklim değişikliği ıslak ve kuru rejimleri daha aşırı hale getirecek. Akdeniz ve Güney Afrika gibi zaten kurak olan bölgelerde toprak nemi azalacak ve kuraklık artacak. Yağış yoğunluğunun artmasının yanı sıra daha az yağış günü ile mevsimsel yağış değişkenliğinin artması bekleniyor"

Gezegenin doğal yağış düzenindeki değişiklikler, iklim krizinin en büyük etkilerinden biri ve geçen hafta yayınlanan dönüm noktası niteliğindeki IPCC raporu, yalnızca bu konuda 200'den fazla sayfa içeriyor. İklim krizinin su üzerindeki beklenen etkilerine ilişkin daha kapsamlı bir tartışma, raporun ikinci bölümünde - 1988'den beri iklim bilimi konusunda dünya otoritesinin altıncı bölümünde - gelecek şubatta yapılacak, ancak şimdiye kadarki bulgular, sorunlara ilişkin şimdiye kadarki en sert uyarıları içeriyor.