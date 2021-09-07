Rapor: İklim krizinin etkileri nedeniyle transatlantik bir uçuş, küresel ekonomiye 3 bin dolara mal olabilir

İklim krizinin ekonomik maliyetini incelen rapora göre, transatlantik bir uçuş, uzun vadede küresel ekonomiye 3 bin dolara mal olabilir.

Yayılan her bir ton karbondioksit için, küresel ekonominin 3 bin dolar daha zarar edeceğini tahmin eden araştırmacılar, bu yüzyılda küresel GSYİH'den yaklaşık yüzde 37'lik kesinti olacağını söylediler. Bu sayı, Büyük Buhran'da yaşanan düşüşün iki katından fazla.

University College London'dan Dr. Chris Brierley, "İklim değişikliği, Kuzey Amerika'daki son sıcak hava dalgası ve Avrupa'daki seller gibi olayları daha çok olası kılıyor. İklimin ekonomik büyümeyi nasıl değiştirdiğini daha iyi anlamamız gerekiyor, ancak kısa vadeli etkilerin varlığında bile emisyonları azaltmak için çok az vaktimiz var" ifadelerini kullandı.

Delaware Üniversitesi ve Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'ndan Dr. James Rising şunları söyledi: “İklim değişikliğinin riskleri hakkında ne kadar çok şey bilirsek, o kadar acil eyleme geçeriz. Her yıl iklim değişikliğiyle bağlantılı daha fazla doğal afet yaşıyoruz ve küresel net sıfır emisyon elde edene kadar durum kötüleşmeye devam edecek. İklim değişikliği, etkilerine ilişkin tahminleri uzun vadede fazla değiştirmese de, risk yelpazesini artırır ve bu olayların uzun süreli etkileri olabilir"