Rapor: Covid-19 ve aşılarla ilgili yanlış bilgilerin çoğunun kaynağı aynı 12 kişi

T24 Dış Haberler

Yeni bir rapora göre Covid-19 ile ilgili komplo teorileri ve aşı hakkındaki yanlış bilgilerin çoğunluğunun kaynağı sadece 12 kişi.

Beyaz Saray'ın da atıfta bulunduğu Center for Countering Digital Hate (CCDH) raporuna göre bu 12 kişiyi sosyal medyada toplamda 59 milyon kişi takip ediyor. Bu kişilerin yaydığı yanlış bilgilerin en çok Facebook'ta etkili olduğu görüldü.

CCDH ekibi, bu kişilere "dezenformasyon düzinesi" lakabını verdi.

Rapora göre Facebook'taki aşı karşıtı içeriklerin yüzde 73'ü "dezenformasyon düzinesi" kaynaklı. Platformlarda aşı ve salgın hakkında yanlış bilgi içeren içeriklerin yaklaşık yüzde 95'i kaldırılmadı.

"Dezenformasyon düzinesi"nde doktorlar, bir vücut geliştirmeci, bir blogger ve John F Kennedy'nin yeğeni Robert F Kennedy Jr bulunuyor.