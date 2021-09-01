Rapor: Ağaç türlerinin en az üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Uluslararası Botanik Bahçeleri Korunması'nın (BGCI) yayımladığı rapora göre, vahşi doğada ağaç türlerinin üçte biri ila yarısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, bu durumun ekosistemin çöküşüne neden olabileceğini söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, beş yıllık uluslararası araştırma, tehdit altındaki memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenlerin toplam sayısının iki katı kadar olan 17 bin 510 ağaç türünün tehdit altında olduğunu tespit etti.

Ağaçların yok olma tehdidi tüm dünyada kendisini gösteriyor. Amazon'da büyük yapraklı maun, gül ağacı ve öjeni dahil olmak üzere 1788 ağaç türü tehdit altındayken, dünyanın en biyolojik çeşitliliğe sahip altıncı ülkesi Çin'de manolya, kamelya ve akçaağaç risk altındaki 890 tür arasında. 185 ağaç türü bulunan Türkiye'de ise türlerin yüzde 7'sini oluşturan 13 tür tehdit altında.

Şimdiye kadar türlerin sadece yüzde 0.2'sinin nesli tükenmiş olsa da, uzmanlar hızlanan bir düşüşün zincirleme felaketlere yol açabileceğini söylüyor.

Raporun başyazarı Malin Rivers, “Ağaçlar önemlidir ve Jenga kulesi gibidir. Yanlış olanı dışarı çekerseniz ekosistem dağılır. Bu sayılar, harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor" dedi.